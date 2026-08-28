Twee maanden na de brand serveert Tom weer koffie: 'Zat even in een dip'

Koffiezaak Koffiebakkers in Goirle draait weer, twee maanden nadat drie minderjarigen er een felle brand stichtten. Eigenaar Tom Bakkers verkoopt vanaf een koffiekar met eigen pop-upterras weer koffie aan zijn klanten. Die staan meteen weer in de rij. "Het is heel fijn om weer aan de slag te kunnen."

Al voordat de koffiekar openging, stond er een rij wachtenden. "Het is heel leuk om alle vaste gasten weer te zien en een praatje te kunnen maken", zegt Tom. Terwijl hij een verse cappuccino maakt, spreken voorbijgangers hem in het centrum van Goirle bemoedigend toe. "Zo, weer lekker in bedrijf? Hartstikke fijn", zegt een van hen. De brand heeft er bij Tom flink ingehakt. "Het gaat wel, naar omstandigheden dan. Maar ik heb best wel even in een dip gezeten", geeft hij eerlijk toe. Hij wilde na twee maanden niet langer bij de pakken neerzitten en regelde daarom een koffiekar om weer voor een bakkie te kunnen zorgen.

“Nog voordat we open gingen, stond er al een rij.”

Terwijl Tom een verse cappuccino maakt, spreekt de ene na de andere Goirlenaar hem in het voorbijgaan bemoedigend toe. “Het was van het begin af aan druk. Nog voordat we open gingen, stond er al een rij. Het heeft zelfs al een keer vol gezeten”, zegt Tom trots. Een meneer die op het terras zit, komt normaal elke donderdag voor een bakje koffie. "Dat ging de afgelopen maanden niet. Het is fijn dat hij nu weer koffie schenkt. Ik hoop dat hij zijn zaak weer keurig op kan bouwen en dat we hier nog lang kunnen komen", zegt hij.

“Toen we hoorden dat hij weer open ging, wilden we meteen weer komen.”

Ook een groepje jongeren zit met cappuccino en tosti op het terras. "Wij komen hier best vaak met de vriendengroep. Toen we hoorden dat hij weer open ging, wilden we meteen weer komen", zeggen ze. En de koffie? "Die is net zo lekker als eerst", lachen ze. Twee oudere dames genieten van een drankje en maken een praatje met Tom. "Ik hoop dat het nog beter met hem gaat dan voor de brand. Dat is mijn wens", zegt een van de vrouwen. De ander vult aan: "Ik hoop dat hij voor de feestdagen weer open kan. Dat zou ik hem echt gunnen."

“Ik hoop dat we in december weer helemaal open kunnen.”

Tom geniet van alle mooie reacties en is vooral blij dat hij weer bezig is. Volledig open voor de feestdagen wordt volgens hem lastig. "Ik hoop dat we in december weer helemaal open kunnen, maar dan moet het wel meezitten. Zolang het lekker weer is, kunnen mensen gewoon bij ons terecht, al is het dan vanuit een karretje", lacht de Goirlese ondernemer.