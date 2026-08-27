Gratis cursus voor sportverenigingen in Gemert-Bakel en Laarbeek

Sportverenigingen in Gemert-Bakel en Laarbeek kunnen gratis deelnemen aan de cursus Pedagogisch Handelen. Trainers, vrijwilligers en bestuursleden leren hier hoe ze een veilige en inclusieve sportomgeving creëren. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en start op 1 september.

Gevonden voor jou

Vitaal Laarbeek organiseert deze cursus samen met Goed Bezig Gemert-Bakel en 4-Skills. Deelnemers krijgen praktische tips die ze direct kunnen toepassen binnen hun club. Het doel is om trainers en vrijwilligers te helpen met pedagogische uitdagingen, zoals het omgaan met storend gedrag, het begeleiden van kinderen uit diverse achtergronden en het herkennen van grensoverschrijdend gedrag.

Ook wie de eerste module niet heeft gevolgd, kan deelnemen. Module 2 staat los van eerdere edities en is zelfstandig te volgen. De bijeenkomsten vinden plaats bij Scouting Willibrordus aan De Hoef 22 in Gemert.

Wanneer en hoe

De cursus wordt gegeven op 1 september, 22 september, 7 oktober en 28 oktober. De avonden duren van zeven uur tot half tien. Deelname is gratis, maar aanmelden is verplicht. Bij inschrijving geef je aan of je een van de avonden niet aanwezig kunt zijn.

De cursus biedt een kans om pedagogische vaardigheden te verbeteren en een positieve impact te hebben op de sportomgeving. Trainers en vrijwilligers in de regio kunnen hiermee zorgen voor een betere begeleiding van sporters.