Illegale handel in elektrische voertuigen aangepakt in Peelland

Het Peelland Interventie Team (PIT) heeft woensdag meerdere locaties gecontroleerd in Asten, Laarbeek en Helmond. Tijdens de actie werden onder meer elektrische voertuigen gevonden die illegaal werden verhandeld. Een opslaglocatie in Laarbeek is verzegeld en nutsvoorzieningen op een andere locatie zijn afgesloten. Het onderzoek naar de misstanden loopt nog.

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Het onderzoek naar de illegale handel begon na anonieme meldingen uit de gemeente Asten. Deze meldingen gingen over oplichting, heling, uitkeringsfraude en de verkoop van elektrische voertuigen. De handelaar was inmiddels vertrokken uit panden in Asten en Helmond, maar in Laarbeek trof het PIT alsnog meerdere voertuigen aan in zeecontainers.

De containers op de opslaglocatie in Laarbeek zijn verzegeld, waardoor de illegale handel direct is gestopt. Volgens het PIT zijn de activiteiten op deze locatie in strijd met verschillende wetten en regels. Naast deze locatie bezocht het team nog een andere plek in Laarbeek, waar door Enexis de nutsvoorzieningen zijn afgesloten.

Onderzoek loopt nog

De betrokken instanties, waaronder de politie, Omgevingsdienst Zuidoost Brabant en het UWV, onderzoeken de situatie verder. Het PIT benadrukt dat meldingen van inwoners en eigen onderzoek hebben bijgedragen aan deze actie. Door de verzegeling van de containers kan de illegale handel vanaf deze locatie voorlopig niet doorgaan.

Wat doet het PIT?

Het Peelland Interventie Team voert regelmatig controles uit bij panden en woningen waar vermoedens zijn van misstanden. Het team richt zich onder andere op brandveiligheid, milieuovertredingen, illegale bewoning en sociale zekerheidsfraude. Daarbij wordt samengewerkt met zorg- en welzijnsinstanties om duurzame oplossingen te vinden.

Inwoners kunnen verdachte situaties melden bij het PIT. Anonieme meldingen worden vertrouwelijk behandeld en kunnen leiden tot onderzoek of controles.