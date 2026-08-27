Eerste Veiligheidsdag in Kaatsheuvel op 5 september

Op zaterdag 5 september vindt de eerste Veiligheidsdag plaats in Kaatsheuvel. Diverse veiligheids- en hulpdiensten presenteren zich op het Anton Pieckplein. Er zijn demonstraties en activiteiten voor jong en oud. De toegang is gratis.

Gevonden voor jou

De gemeente Loon op Zand organiseert op zaterdag 5 september de eerste Veiligheidsdag. Het evenement vindt plaats op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel en duurt van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. Inwoners krijgen de kans om kennis te maken met diensten die dagelijks bezig zijn met veiligheid in de buurt.

Tijdens de Veiligheidsdag presenteren verschillende organisaties zich. Zo zijn onder andere de politie, brandweer, EHBO en jongerenwerk R-Newt aanwezig. Ook boa’s, Halt en het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) doen mee. Bezoekers kunnen zien hoe deze partijen samenwerken om de gemeente veilig te houden.

Demonstraties en kinderactiviteiten

Er zijn demonstraties, zoals die van de brandweer, en bezoekers kunnen het Mobiel Media Lab van de politie bekijken. Voor kinderen is er een speciale route langs de verschillende veiligheidspartners. Door opdrachten uit te voeren verdienen zij een veiligheidsdiploma.

Praktische informatie

De Veiligheidsdag wordt gehouden op zaterdag 5 september 2026 van tien uur ’s ochtends tot vier uur ’s middags. De locatie is het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Het evenement is gratis toegankelijk.