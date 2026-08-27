FC Tilburg start seizoen tegen Jong Brabant

FC Tilburg begint zondag aan het nieuwe seizoen met een bekerwedstrijd tegen Jong Brabant in Berkel-Enschot. De wedstrijd markeert de terugkeer van FC Tilburg naar de vierde klasse na een jaar afwezigheid. Het duel wordt gezien als een interessante graadmeter voor beide teams. De aftrap is om half drie 's middags.

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Na een zomer vol voorbereidingen gaat het officiële seizoen van FC Tilburg zondag van start. Het team speelt de eerste bekerwedstrijd tegen Jong Brabant, een oude bekende. Beide ploegen kwamen elkaar vorig seizoen niet tegen door hun verschil in klasse, maar hebben in eerdere jaren meerdere spannende duels uitgevochten.

FC Tilburg promoveerde na slechts één seizoen in de vijfde klasse terug naar de vierde klasse. Jong Brabant speelt dit jaar in de derde klasse, na promotie vorig seizoen. De ontmoeting in Berkel-Enschot biedt een eerste kans om te zien hoe beide teams ervoor staan na hun respectievelijke successen.

Vol programma voor FC Tilburg

Na het duel tegen Jong Brabant volgen nog twee bekerwedstrijden. Op zondag 6 september ontvangt FC Tilburg competitiegenoot Audacia op Sportpark Spoordijk. Een week later, op 13 september, speelt de ploeg thuis tegen ZIGO. Deze tegenstander viert haar 90-jarig jubileum en zal er alles aan doen om dat jaar extra bijzonder te maken.

De competitie start op 20 september met een thuiswedstrijd tegen buurman Were Di, een mede-promovendus. Een week later reist FC Tilburg naar Boxtel, een team dat wordt gezien als een sterke kanshebber voor de bovenste plekken in de vierde klasse.

Uitdagingen en kansen

Met een programma vol interessante tegenstanders heeft FC Tilburg direct een uitdagende start van het seizoen. De komende weken zullen duidelijk maken welke rol de club kan spelen bij haar terugkeer in de vierde klasse. Zondag wordt de eerste stap gezet in Berkel-Enschot.