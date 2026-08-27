Nieuwe verlichting op 10 Decemberplein in Eersel voor meer veiligheid

Het 10 Decemberplein in Eersel krijgt vanaf maandag nieuwe verlichting. De twee oude lichtmasten worden vervangen door vier energiezuinige exemplaren. Dit moet zorgen voor een veiliger en prettiger gevoel, vooral 's avonds.

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De gemeente Eersel heeft besloten de verlichting op het parkeerterrein bij het gemeentehuis te verbeteren. Inwoners gaven aan dat het plein in de avonduren slecht verlicht was. Daarom worden de bestaande lichtmasten vervangen door vier zwarte lichtmasten met LED-verlichting.

Deze nieuwe verlichting zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van licht over het plein en het parkeerterrein. Dit moet niet alleen zorgen voor beter zicht, maar ook bijdragen aan een veiliger en comfortabeler gevoel voor bezoekers.

Werkzaamheden starten maandag

De werkzaamheden beginnen maandag 31 augustus en duren enkele dagen. Een deel van het plein wordt tijdelijk afgesloten, maar de parkeerplaats blijft zoveel mogelijk bereikbaar. De gemeente voert de werkzaamheden in fases uit om de overlast te beperken.

Er kan tijdens de werkzaamheden enige hinder ontstaan, maar de gemeente doet er alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.