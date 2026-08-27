Politie en gemeente noemen optreden Defend Den Bosch op kermis onacceptabel

De politie en gemeente Den Bosch zijn niet blij met het optreden van Defend Den Bosch woensdagavond in de stad. Leden van de groep zouden zich intimiderend hebben opgesteld tegenover een groep jongeren. Volgens de gemeente was er op dat moment geen sprake van problemen of overlast. Defend Den Bosch zegt zelf dat de leden ingrepen omdat mensen klaagden over enkele overlastgevende groepen jongeren.

Door de confrontatie die Defend zocht, ontstond volgens de politie en gemeente een gevaarlijke situatie voor de betrokken jongeren. "Om verdere escalatie te voorkomen, heeft de politie besloten de jongeren uit de binnenstad te begeleiden. Dit besluit is uitsluitend genomen in het belang van hun veiligheid", laten politie en gemeente donderdagmiddag in een gezamenlijke reactie aan Omroep Brabant weten.

Verhaal van Defend

Defend Den Bosch plaatste woensdag een bericht op Facebook over de actie. Daarin laat de groep weten naar de kermis te zijn gegaan, omdat mensen last hadden van een groep Syrische jongeren.

"Bij de botsauto's werden volgens aanwezigen al snel handtastelijkheden richting meisjes waargenomen. Een groep van ongeveer tien Syrische jongeren werd daarop aangesproken en verzocht hiermee te stoppen", schrijft Defend. Volgens de groep zochten de jongeren vervolgens juist de confrontatie op.

Onjuiste berichtgeving

De gemeente en politie benadrukken donderdag dat Defend op geen enkele manier een rol heeft gespeeld bij het handhaven van de openbare orde. "Ook de indruk dat politie, handhaving en beveiliging de acties van Defend zouden hebben ondersteund, is volstrekt onjuist."