Wout Willemsen terug bij PSV O19

Wout Willemsen keert terug bij PSV en sluit aan bij PSV O19. De zeventienjarige Belg komt over van Jong Genk en heeft een contract getekend tot medio 2029.

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De verdedigende middenvelder speelde tussen 2019 en 2024 al in de jeugdopleiding van PSV. Daarna vertrok hij naar KRC Genk, waar hij zijn opleiding voortzette. Vanaf dit seizoen draagt Willemsen opnieuw het rood-wit van PSV.

Bij PSV O19 gaat de jonge Belg trainen onder Jasper Waalkens. De club hoopt dat hij zich verder ontwikkelt en een belangrijke rol kan spelen in het team. Willemsen heeft zich voor drie jaar aan de club verbonden.

Met zijn terugkeer haalt PSV een talentvolle speler in huis die al bekend is met de werkwijze van de jeugdopleiding. Willemsen kijkt uit naar een nieuwe periode bij de Eindhovense club.