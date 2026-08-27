Nieuwe regeling voor stroomaanvragen in Goirle

Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten, waaronder Goirle, eerder een stroomaansluiting aanvragen voor woningbouwprojecten. Deze regeling, 'Eerder aanvragen', biedt meer inzicht in de beschikbaarheid op het elektriciteitsnet, dat soms beperkt is.

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De regeling 'Eerder aanvragen' geldt voor woningbouwprojecten waarbij nieuwe stroomaansluitingen nodig zijn. Dit kan gaan om nieuwbouw, verbouw of sloop met herbouw. Het doel is om projecten eerder op de wachtlijst te plaatsen bij netbeheerder Enexis. Gemeenten krijgen vanaf 1 oktober 2026 de mogelijkheid om deze aanvragen te doen.

Voorwaarde is dat de woningen binnen tien jaar gebouwd worden en er nog geen huisnummer is toegekend. Projecten die al een huisnummer hebben, moeten zelf een aansluiting aanvragen via reguliere kanalen. Gemeente Goirle benadrukt dat een aanmelding niet automatisch betekent dat er direct een stroomaansluiting komt. De netbeheerder bepaalt wanneer er genoeg capaciteit beschikbaar is.

Aanmelden voor 7 september

Bouwplannen die in aanmerking willen komen voor deze regeling, moeten uiterlijk 7 september 2026 bij de gemeente worden aangemeld. Hiervoor is een speciaal invulformulier beschikbaar. De benodigde gegevens moeten volledig en tijdig worden aangeleverd, zodat de gemeente de aanvraag kan meenemen in de eerste aanvraagronde bij Enexis.

De regeling brengt kosten met zich mee. Om op de wachtlijst te komen, vraagt de netbeheerder een aanbetaling. Deze kosten, evenals de uiteindelijke kosten voor de aansluiting, worden door de gemeente doorberekend aan de aanvrager.

Met deze regeling hoopt de gemeente Goirle woningbouwprojecten beter te ondersteunen, ondanks de uitdagingen op het elektriciteitsnet. Voor vragen over de regeling kunnen inwoners contact opnemen met de gemeente.