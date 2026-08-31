Een vriendin en fatale rit: het onbekende leven van NAC-icoon Rat Verlegh

Iedere twee weken lopen duizenden NAC-supporters het stadion binnen in Breda dat zijn naam draagt. Maar wie Antoon ‘Rat’ Verlegh eigenlijk écht was? Dat weten volgens Tie Schellekens en Kees van Hooijdonk maar weinig mensen. Met een boek én een fietstocht door Breda willen ze daar verandering in brengen.

Onder de rook van het Rat Verlegh Stadion staan de fietsen klaar bij het NAC Museum. Binnen, bij het borstbeeld van Verlegh, begint de reis door zijn leven. Tie Schellekens (68) en Kees van Hooijdonk (73) schreven Het gelijk van Rat Verlegh, een biografie over de man wiens naam iedere NAC-supporter kent, maar wiens verhaal veel minder bekend is. "Een vakidioot, een voetbalgek", noemt Van Hooijdonk hem. Verlegh groeide op in de Bredase wijk Ginneken en was vanaf jonge leeftijd bezeten van voetbal. Hij was snel, vaardig en moeilijk van de bal te krijgen. Een 'ratje' op het veld, en zo bleef de bijnaam Rat aan hem kleven. Thuis waren ze daar bepaald niet blij mee. "Vooral zijn moeder vond die bijnaam verschrikkelijk", zegt Schellekens.

"Cruijff en Verlegh lagen qua status en invloed op één lijn."

Wie denkt dat Verlegh alleen een hele goede NAC-voetballer was, doet hem volgens de schrijvers tekort. Hij speelde negentien jaar in het eerste, werd landskampioen en international, en werd later trainer van NAC. Daarna groeide zijn invloed ver buiten Breda. Hij schreef honderden artikelen over voetbal en raakte nauw betrokken bij het Nederlands elftal. "Hij was een voetbalautoriteit in Nederland", vindt Van Hooijdonk. Zelfs Johan Cruijff valt als vergelijking. Niet omdat Verlegh volgens hen een betere voetballer was, maar vanwege zijn status en invloed in zijn tijd. "Ik denk dat wij wel durven te zeggen dat dat eigenlijk op één lijn lag", zegt Schellekens.

Rat Verlegh (l) met naast hem Kees Rijvers bij café 't Voske (foto: Omroep Brabant).

Het tweetal stapt op de fiets en rijdt richting de Grote Markt. Bij café ’t Voske komt een heel andere Verlegh tevoorschijn. En ook een van de onthullingen uit het boek. "De man wordt altijd gezien als een verstokte vrijgezel", vertelt Schellekens. Maar wij hebben ontdekt dat hij, toen hij in het water reed en overleed, van zijn vriendinnetje in Den Haag af kwam. Er was een groot verschil in leeftijd, maar het was een hele mooie brunette en hij kende haar al jaren. Niemand weet dit en de familie kwam er pas bij zijn begrafenis achter."

"Duikers hebben de Opel gevonden met Verlegh daarin."

De reis wordt vervolgd richting Prinsenbeek, naar die plek die hem fataal werd. Het water van natuurbad De Kuil ligt er rustig bij en Van Hooijdonk wijst naar de plek waar Verlegh op 12 maart 1960 met zijn auto van Rijksweg 16 raakte. "Hij is door de bosjes en door de berm heen het water ingereden en in de Kuil beland."

Tie Schellekens en Kees van Hooijdonk bij De Kuil in Prinsenbeek (foto: Omroep Brabant).

Op 12 september stappen Schellekens en Van Hooijdonk opnieuw op de fiets voor een tocht die zij voor supporters en andere belangstellenden organiseren. Ze rijden langs plekken waar Verlegh woonde, werkte, voetbalde en begraven ligt.

Waarom Het gelijk van Rat Verlegh?

De titel verwijst naar een strijd die Verlegh al vanaf de jaren twintig voerde. Hij wilde het Nederlandse voetbal moderniseren met een landelijke competitie en semiprofvoetbal, maar kreeg lange tijd zijn zin niet. Uiteindelijk kwam in 1954 het profvoetbal en twee jaar later de Eredivisie. Nederland vond daarna steeds meer aansluiting bij de internationale top. Volgens de auteurs kreeg Verlegh daarmee alsnog zijn gelijk. Het boek is nu te bestellen en ligt vanaf 13 september in de winkel. De opbrengst van het schenken de schrijvers aan Samen voor NAC en het NAC Museum.

Kees van Hooijdonk en Tie Schellekens bij het NAC Museum (foto: Omroep Brabant).