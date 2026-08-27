Greetje (84) jaagt gestolen camper na: 'Gaan met die banaan'

Het leek er even op dat de vakantie van Greetje de Konink (84) uit Borkel in het water zou vallen. Haar kanariegele camper werd dinsdag gestolen, maar ze liet er geen gras over groeien. Met een flinke dosis adrenaline en een locatie op haar tracker ging ze met haar buurman op zoek. "Gelijk aanpakken en gaan met die banaan."

Toen ze dinsdagochtend haar border collie Noush uitliet, ontdekte Greetje dat haar camper nergens meer te bekennen was. "Shit, had ik hem dan ergens anders neergezet?" vroeg ze zich af. "Nee, hij stond echt daar", concludeerde ze. Er was geen ander scenario mogelijk: haar knalgele camper was gestolen. Het voelde voor haar onwerkelijk, maar in zak en as zitten deed ze niet. Integendeel: ze vertelde haar buurman over de diefstal, waarna hij meteen zijn schoenen aantrok. Greetje belde de politie en een paar minuten later waren ze onderweg. "Mijn geest is niet om bij de pakken neer te zitten. Ik ben een vechter."

"We hebben ook nog gezellig een kop koffie gedronken en een broodje gegeten."

Samen gingen ze als de wiedeweerga op pad. Greetjes buurman is vrachtwagenchauffeur en had wel een idee waar de camper ondertussen kon zijn: de Antwerpse haven. "Mijn buurman kent daar de weg. We hebben daar ook nog gezellig een kop koffie gedronken en een broodje gegeten", vertelt ze. Maar haar camper zijn ze daar niet tegengekomen.

Tijdens hun zoektocht kreeg Greetje een ingeving: in haar camper lag een tracker, die de locatie op haar telefoon moest kunnen aangeven. En ja hoor. "De camper was in de buurt van Lille. Toen kreeg ik later een berichtje dat hij in Turnhout in een stalling stond." En dus door naar Turnhout. Daar stonden ze voor een stalling van de lokale politie, die haar camper ondertussen al in beslag had genomen. "Wij gingen naar binnen en vroegen of daar een gele camper binnen was gebracht." Dat bleek zo te zijn, maar ze kreeg het voertuig niet meteen mee naar huis. Dat moest eerst via een officiële route geregeld worden. Er zat voor Greetje en haar buurman niets anders op dan weer terug naar Borkel te gaan.

"Ik had juist enorm veel adrenaline."