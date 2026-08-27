PSV treft Real Madrid, Atlético en Stuttgart in Champions League

PSV gaat een zware eerste fase van de Champions League tegemoet. De Eindhovense club neemt het op tegen onder meer Real Madrid, Atlético Madrid en VfB Stuttgart. Donderdag vond de loting van het miljoenenbal plaats. De Eindhovenaren spelen vier wedstrijden thuis.

De Eindhovense fans kunnen Atlético Madrid, Club Brugge, Sjachtar Donetsk en VfB Stuttgart in het eigen stadion toejuichen.

Komende zaterdag worden de exacte speeldata bekend gemaakt.

Loting met perspectief

De loting is op papier wel gunstiger dan vorig seizoen, toen de Eindhovenaren werden gekoppeld aan onder meer Bayern München, Liverpool, Atlético Madrid en Napoli. PSV verloor in december de thuiswedstrijd tegen Atlético Madrid (2-3).

Twee seizoenen geleden speelden PSV en Sjachtar Donetsk ook tegen elkaar in het hoofdtoernooi van de Champions League. PSV won toen moeizaam in het Philips Stadion met 3-2.

Hoe werkt de loting?

De Champions League kent dezelfde opzet als de vorige twee seizoenen. Alle 32 deelnemende teams spelen acht wedstrijden tegen verschillende tegenstanders. De nummers 1 tot en met 8 van de ranglijst gaan rechtstreeks naar de achtste finales, de nummers 9 tot en met 24 gaan naar de play-offronde en de nummers 25 tot en met 36 zijn uitgeschakeld.