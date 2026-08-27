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DONDERDAG GEMIST

De Bauers terug op tv en wonen in eigen kunsttempel: dit mag je niet missen

Vandaag om 19:15
Frans en Mariska schitteren met baby Jan in de nieuwe serie (foto: Imke van de Laar, inzetje baby Jan: Instagram Jan Bauer).
Frans en Mariska schitteren met baby Jan in de nieuwe serie (foto: Imke van de Laar, inzetje baby Jan: Instagram Jan Bauer).

De Bauers komen terug op televisie als opa en oma, Frans woont in zijn zelfgemaakte 'Kleine Kunst Tempel' en Talpa heeft alle afleveringen van De Bondgenoten waarin Jelle D. voorkomt verwijderd. Deze vijf verhalen moet je vandaag gelezen hebben. 

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Redactie

De Bauers keren terug op tv met een nieuwe realityserie die draait om een belangrijke mijlpaal: Frans en Mariska worden voor het eerst opa en oma. De serie volgt het gezin tijdens emotionele en vrolijke momenten, met baby Jan in een glansrol. Ook moeilijke onderwerpen zoals de verhuizing van Frans' moeder naar een zorgcentrum komen aan bod. De Bauers, een nieuwe fase is vanaf vrijdag 28 augustus te zien op NPO 1. Lees hier het hele verhaal.

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Vechtclub Hoodfights Den Bosch mag niet langer gebruikmaken van een Belgische gemeentelijke sporthal. De organisatie, die eerder in Nederland problemen kreeg met autoriteiten vanwege illegale gevechten zonder regels, verhuisde begin juli naar Hechtel-Eksel. Daar ontdekte de gemeente naar eigen zeggen pas na klachten van omwonenden met wie ze te maken hadden. Hoodfights zelf reageert verbaasd en stelt dat iedereen juist enthousiast was. Lees het verhaal hier. 

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Hockeyster Renee van Laarhoven uit Tilburg draagt tijdens het WK hockey de aanvoerdersband van Oranje. Naast haar sportcarrière werkt de 28-jarige in het Prinses Máxima Centrum, waar ze onderzoek doet naar late effecten van kinderkanker. Die combinatie helpt haar om te presteren: het neemt de druk weg en verhoogt het plezier in hockey. Oranje gaat deze week voor de vierde keer op rij voor WK-goud. Lees haar verhaal hier.

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Frans Geenen uit Odiliapeel woont in zijn zelfgemaakte 'Kleine Kunst Tempel', een huis vol met zijn eigen kleurrijke kunstwerken. De bijna 70-jarige kunstenaar ontwikkelde zijn eigen stijl, genaamd Pro Mirari Art, waarin hij schildert vanuit verwondering en reflectie. Op zolder liggen nog enkele honderden van zijn meer dan duizend gemaakte schilderijen opgeslagen. Hij keerde terug naar zijn geboortedorp, waar hij nu woont op de plek van zijn voormalige schoolplein. Hier lees je zijn verhaal.

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Talpa heeft alle afleveringen van De Bondgenoten waarin Jelle D. voorkomt verwijderd van streamingdiensten. De 26-jarige verpleger werd zondag aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee hoogbejaarde bewoners van Joris Zorg in Oirschot, waar hij werkt. Zijn voorlopige hechtenis is woensdag met twee weken verlengd. D. was sinds oktober 2023 twee maanden te zien in het SBS-programma. Lees hier meer.

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