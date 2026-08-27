Schip maakt water en dreigt te gaan zinken op de Maas bij Lith

Een schip dreigt donderdagavond te gaan zinken op de Maas bij Lith. Een kraan haalt de lading uit het schip en gooit deze in het water om het minder te belasten. Onduidelijk is wat de oorzaak is van de problemen aan boord.

Redactie Geschreven door

Hulpdiensten werden iets na zes uur gealarmeerd voor een schip dat aan het zinken zou zijn. Eenmaal ter plaatse bleek het om een binnenvaartschip te gaan.

Vanuit Tiel kwam daarom een speciale blusboot naar Lith toe. Ook de brandweer uit Lith werd opgeroepen. Het scheepvaartverkeer op de Maas kan gewoon doorgaan. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.