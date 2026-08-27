Demonstraties en verkeersmaatregelen in Nuenen

Op zaterdag 29 augustus vinden op het Vincent van Goghplein in Nuenen twee demonstraties plaats. Vanaf één uur ’s middags zijn zowel actiecomité AZC Nuenen Nee als burgerinitiatief Nuenen vóór Samen Leven aanwezig. Dit heeft gevolgen voor verkeer, parkeren en bereikbaarheid in de omgeving.

Gevonden voor jou

De demonstraties beginnen om één uur ’s middags en duren naar verwachting tot drie uur. Actiecomité AZC Nuenen Nee organiseert een protest tegen de komst van een asielzoekerscentrum, waarbij Geert Wilders het publiek toespreekt. Tegelijkertijd houdt burgerinitiatief Nuenen vóór Samen Leven een tegendemonstratie. Beide evenementen zijn aangemeld bij de gemeente Nuenen.

De Vincent van Goghstraat is tijdens de demonstraties afgesloten voor doorgaand verkeer. De Albert Heijn Jan Linders en omliggende parkeerplaatsen blijven bereikbaar via de Beekstraat. Parkeren op het Vincent van Goghplein is vanaf vrijdagavond elf uur niet meer mogelijk. Auto’s die daarna nog op het plein staan, worden weggesleept.

Verkeersmaatregelen

De weg van het Dwerspad tot aan de supermarkt is afgesloten vanaf één uur ’s middags. Woningen en winkels in de afgesloten gebieden blijven te voet bereikbaar. Na afloop van de demonstraties, rond drie uur, worden de wegen zo snel mogelijk weer vrijgegeven. De parkeerplaatsen op het plein zijn naar verwachting uiterlijk half vijf weer beschikbaar.

Veiligheid

Voor een ordelijk en veilig verloop zijn politie en beveiliging aanwezig op het plein en in de directe omgeving. Afgesloten straten blijven toegankelijk voor hulpdiensten.

De demonstraties zijn onderdeel van het recht op vrijheid van meningsuiting, benadrukt de gemeente Nuenen. Zij heeft maatregelen getroffen om dit recht te ondersteunen en de veiligheid van deelnemers en omwonenden te waarborgen.