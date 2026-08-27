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Naakte vrouw rijdt door hek Eindhoven Airport en komt bij vliegtuigen uit
Vandaag om 21:05 • Aangepast vandaag om 21:42
Een vrouw is donderdagavond met een auto door een hek bij parkeerplaats P5 Eindhoven Airport op gereden. Ze kwam tot stilstand bij geparkeerde vliegtuigen op het vliegveld. De Koninklijke Marechaussee heeft de naakte vrouw meegenomen.
Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het gaat om een vrouw die verward gedrag vertoont. De vrouw is om die reden ook niet aangehouden. Ze zal als eerst de zorg krijgen die zij nodig heeft.
"Uiteraard hebben we wel meteen opgetreden toen dit nodig was."
De woordvoerder benadrukt dat de luchthaven veilig is.
Of het vliegverkeer last heeft gehad van het voorval kon de marechaussee niet zeggen.
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