Navigatie overslaan
Ontdek

Naakte vrouw rijdt door hek Eindhoven Airport en komt bij vliegtuigen uit

Vandaag om 21:05 • Aangepast vandaag om 21:42
De vrouw is door een hek gereden bij Eindhoven Airport.
De vrouw is door een hek gereden bij Eindhoven Airport.

Een vrouw is donderdagavond met een auto door een hek bij parkeerplaats P5 Eindhoven Airport op gereden. Ze kwam tot stilstand bij geparkeerde vliegtuigen op het vliegveld. De Koninklijke Marechaussee heeft de naakte vrouw meegenomen. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een woordvoerder van de marechaussee laat weten dat het gaat om een vrouw die verward gedrag vertoont. De vrouw is om die reden ook niet aangehouden. Ze zal als eerst de zorg krijgen die zij nodig heeft. 

"Uiteraard hebben we wel meteen opgetreden toen dit nodig was."

De woordvoerder benadrukt dat de luchthaven veilig is. 

Of het vliegverkeer last heeft gehad van het voorval kon de marechaussee niet zeggen. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.