Dode vrouw gevonden in tuin Boxtel, bewoner aangehouden

In een tuin aan de Eikengaard in Boxtel heeft de politie donderdagavond een dode vrouw gevonden. De politie gaat uit van een misdrijf en heeft de bewoner van het huis aangehouden.

De vrouw werd rond kwart voor negen gevonden in de tuin. Een man, de bewoner van het huis, heeft zichzelf later op het politiebureau gemeld.

Over de toedracht is verder nog niks bekend. De recherche is ter plaatse en doet onderzoek. Ook spreekt de politie met mogelijke getuigen.

De brandweer heeft in de tuin een tent gezet. Dit is op verzoek van de politie gedaan en dient ter bescherming tegen de hevige regen bij het sporenonderzoek.