Mogelijke schietpartij in Haps: vier verdachten aangehouden

Er is donderdagavond mogelijk geschoten aan de Haringsestraat in Haps. Toen de politie daar aankwam, was niemand aanwezig en was er geen gewonde. De politie liet even later weten dat er vier verdachten zijn aangehouden. Zij zaten in de auto die bij de schietpartij gezien werd.

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De melding over de mogelijke schietpartij kwam rond half negen binnen. Veel is nog onduidelijk. De politie doet daarom verder onderzoek. Op foto's is te zien dat het terrein rond voetbalvereniging Hapse Boys met politielinten is afgezet.