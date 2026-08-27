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Mogelijke schietpartij in Haps: vier verdachten aangehouden

Vandaag om 22:39 • Aangepast vandaag om 23:03
De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

Er is donderdagavond mogelijk geschoten aan de Haringsestraat in Haps. Toen de politie daar aankwam, was niemand aanwezig en was er geen gewonde. De politie liet even later weten dat er vier verdachten zijn aangehouden. Zij zaten in de auto die bij de schietpartij gezien werd.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De melding over de mogelijke schietpartij kwam rond half negen binnen. Veel is nog onduidelijk.

De politie doet daarom verder onderzoek. Op foto's is te zien dat het terrein rond voetbalvereniging Hapse Boys met politielinten is afgezet. 

  • De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
    De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).
  • De politie heeft het gebied afgezet (foto: Foto: SK-Media / Persbureau Heitink).

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