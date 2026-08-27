Jo Marcic neemt afscheid van gemeente Boekel

Jo Marcic, gemeentesecretaris van Boekel, stopt per 1 september na bijna 19 jaar trouwe dienst. Hij krijgt de Penning van Verdienste voor zijn inzet als adviseur van het college en hoofd van de ambtelijke organisatie.

Gevonden voor jou

Jo Marcic heeft sinds 2008 een belangrijke rol gespeeld binnen de gemeente Boekel. Onder zijn leiding bleef de gemeente, ondanks landelijke fusiegolven, zelfstandig en transformeerde ze naar een moderne dienstverlener. Hij was een verbindende schakel tussen bestuur, medewerkers en de inwoners van Boekel, Venhorst en Huize Padua.

Tijdens zijn dienstverband begeleidde Marcic grote projecten, zoals de decentralisatie van zorgtaken in 2015 en de invoering van de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast stimuleerde hij actief de participatie van inwoners, met het motto dat iedereen in Boekel moet kunnen meedoen. Binnen het gemeentehuis zette hij zich in voor organisatieontwikkeling, waarbij flexibiliteit en eigenaarschap centraal stonden.

Bijzondere verdiensten

Marcic wordt geroemd om zijn strategische adviezen en betrokkenheid. Hij was een stabiele factor voor verschillende burgemeesters en colleges. Zijn inzet heeft bijgedragen aan een financieel gezonde en toekomstbestendige gemeente, wat volgens hem een goed moment is om het stokje over te dragen.

Bij zijn afscheid heeft burgemeester Caroline van den Elsen namens het gemeentebestuur haar waardering uitgesproken. Als blijk van erkenning ontving Marcic de Penning van Verdienste, een speciale onderscheiding van de gemeente Boekel.

Toekomstige opvolging

Jo Marcic nam eind augustus afscheid tijdens een besloten bijeenkomst. Vanaf 1 september wordt hij opgevolgd door Evan Frank, die de rol van gemeentesecretaris overneemt. Marcic laat een sterke organisatie achter en sluit zijn carrière af als de langstzittende gemeentesecretaris in Noord-Brabant.