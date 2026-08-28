Oordeelsvormende commissie vergadert in Valkenswaard

Op 3 september 2026 komt de oordeelsvormende commissie bijeen in Valkenswaard. Tijdens deze openbare vergadering worden diverse voorstellen besproken. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds in het gemeentehuis aan de Hofnar.

Gevonden voor jou

De vergadering van de oordeelsvormende commissie vindt plaats in het gemeentehuis van Valkenswaard. Het adres is Hofnar 15, waar inwoners vanaf half acht ’s avonds welkom zijn. De bijeenkomst is openbaar en kan ook via een livestream gevolgd worden.

Op de voorlopige agenda staan verschillende onderwerpen. Zo wordt onder meer gesproken over de actualisatie van de erfgoedkaart, een kredietverhoging voor de recreatieve entree in Borkel en een voorstel over bezuinigingsscenario’s voor 2027 tot en met 2030. Ook komt een bezwaarprocedure rondom het voorkeursrecht in de Kromstraat aan bod.

Spreekrecht tijdens de vergadering

Bij deze commissie is er spreekrecht voor inwoners. Zij kunnen vooraf hun mening geven over de agendapunten. Aanmelden hiervoor moet vóór de dag van de vergadering bij de raadsgriffier van Valkenswaard. Het is niet mogelijk om dit ter plekke te regelen.

De volledige agenda en meer details over de voorstellen zijn te vinden via de website van de gemeente Valkenswaard. De livestream is beschikbaar op verschillende apparaten zoals computers, tablets en telefoons.