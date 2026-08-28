Grote hoop takken, bomen en hout in brand in Sprang-Capelle

In het buitengebied van Sprang-Capelle is in de nacht van donderdag op vrijdag aan de Labbegats Vaartweg een flinke buitenbrand uitgebroken. Een grote hoop met hout, omgezaagde bomen en takken stond in brand.

De brand ontstond rond kwart voor twee en bleek lastig te blussen. De brandweer van Sprang-Capelle kreeg hulp van een waterwagen uit Waalwijk en een schuimblusvoertuig uit Tilburg.

Ook werd een kraan ingezet, zodat de berg brandend hout uit elkaar gehaald kon worden. Op die manier kon de brandweer beter bij de vuurhaard komen.

Rond kwart voor vier had de brandweer het vuur onder controle, vervolgens is de brandweer nog een tijd bezig geweest met nablussen.

Het is de laatste tijd vaker raak met buitenbranden in het buitengebied van Sprang-Capelle. De oorzaak van de brand is niet duidelijk maar gezien de omstandigheden wordt er rekening mee gehouden dat de brand niet vanzelf is ontstaan.