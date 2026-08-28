Gemeentehuis Budel sluit avond door kermis

Het gemeentehuis in Budel is maandagavond 1 september gesloten vanwege de kermis.

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Vanwege de festiviteiten in het centrum van Budel zijn de Burgerdiensten in het gemeentehuis maandagavond 1 september niet beschikbaar. Dit betekent dat inwoners die normaal gesproken ’s avonds langs willen komen, op een ander moment moeten plannen.

Op dinsdag 2 september zijn de medewerkers weer beschikbaar vanaf negen uur ’s ochtends. De aangepaste openingstijden gelden alleen voor de avond op maandag. Overdag blijven de diensten gewoon toegankelijk.

De kermis in Budel zorgt vaker voor tijdelijke aanpassingen in de dienstverlening van de gemeente. Inwoners wordt aangeraden rekening te houden met drukte en eventuele verkeersomleidingen rond het centrum.

Het gemeentehuis bevindt zich op loopafstand van de festiviteiten. Voor wie iets wil regelen, is het verstandig vooraf te controleren wat de reguliere openingstijden zijn.