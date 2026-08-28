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Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith

Vandaag om 06:12
Mercedes uit 2023 in brand op parkeerplaats in Lith (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Mercedes uit 2023 in brand op parkeerplaats in Lith (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

Een auto is donderdagavond rond half twaalf in brand gevlogen op een parkeerplaats van vakantiepark Maaspark Lithse Ham in Lith. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond de geparkeerde Mercedes uit het jaar 2023 al volledig in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen. 

De politie kwam met meerdere eenheden naar de brand en onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Brandstichting is niet uitgesloten. 

Mercedes uit 2023 in brand op parkeerplaats in Lith (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).
Mercedes uit 2023 in brand op parkeerplaats in Lith (foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink).

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