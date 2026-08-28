Mercedes in brand op parkeerplaats bij vakantiepark in Lith

Een auto is donderdagavond rond half twaalf in brand gevlogen op een parkeerplaats van vakantiepark Maaspark Lithse Ham in Lith.

Op het moment dat de brandweer arriveerde stond de geparkeerde Mercedes uit het jaar 2023 al volledig in brand. De brandweer kon het vuur snel blussen.

De politie kwam met meerdere eenheden naar de brand en onderzoekt hoe de brand is ontstaan. Brandstichting is niet uitgesloten.