Hevige regenval zet tunnel Geldrop onder water

Een tunnel aan de Eindhovenseweg in Geldrop is in de nacht van donderdag op vrijdag onder water gelopen door hevige regenval. Veel automobilisten riskeerden niets en draaiden om.

Een enkeling koos ervoor om op hoge snelheid door het water te rijden.

De tunnel aan de Eindhovenseweg in Geldrop loopt regelmatig onder water bij hevige regenval. De gemeente gooit de tunnel daarom ook wel eens dicht als bekend is dat er veel water valt.

In het verleden zijn er regelmatig auto's in de tunnel gestrand, dan moest de brandweer komen om ze eruit te halen.