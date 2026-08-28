Monumenten Vught openen deuren op 13 september

Zondag 13 september openen bijzondere monumenten in Vught, Helvoirt en Cromvoirt hun deuren voor Open Monumentendag. Dit jaarlijkse evenement biedt bezoekers de kans om gratis unieke locaties te ontdekken die normaal niet toegankelijk zijn.

Gevonden voor jou

Open Monumentendag draait om geschiedenis, architectuur en verhalen, en ook in de gemeente Vught zijn er weer diverse plekken te bezoeken. Naast rondkijken kunnen bezoekers vaak deelnemen aan rondleidingen, wandelingen en tentoonstellingen.

Het evenement biedt een unieke kans om de eigen omgeving met andere ogen te bekijken. Achter bekende gevels schuilen verhalen over bijvoorbeeld ambachten, oorlog, geloof en landbouw. Zo wordt duidelijk hoe de dorpen zich door de tijd hebben ontwikkeld.

Gratis toegankelijk

De toegang tot alle monumenten is gratis, waardoor iedereen de kans krijgt om het lokale erfgoed te ontdekken. Deelnemende locaties zijn normaal gesproken niet of slechts beperkt toegankelijk, wat deze dag extra bijzonder maakt.