Subsidieregeling regenwater stopt per 2027

De subsidieregeling voor het hergebruik van regenwater stopt op 1 januari 2027. Bewoners kunnen tot die tijd nog maximaal 1500 euro per adres aanvragen voor maatregelen zoals een regenton of groen dak.

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De gemeente Bladel stopt vanaf 1 januari 2027 met de subsidieregeling die het hergebruik van regenwater stimuleert. Tot die tijd kunnen inwoners nog gebruikmaken van de regeling om bijvoorbeeld tuinen te vergroenen of voorzieningen aan te leggen die regenwater opvangen.

De subsidie is bedoeld voor duurzame maatregelen zoals het aanleggen van een groen dak, een regenton, een waterschutting of een infiltrerende voorziening zoals een wadi. Per adres is maximaal 1500 euro beschikbaar per kalenderjaar. Dit bedrag wordt achteraf uitgekeerd, nadat de betreffende maatregel is uitgevoerd.

Subsidie voor klimaatmaatregelen

Met de regeling wil de gemeente bewoners stimuleren om regenwater beter te benutten en zo bijdragen aan klimaatadaptatie. Regenwater opvangen helpt bijvoorbeeld om wateroverlast bij hevige regen te verminderen en zorgt voor een groenere leefomgeving.

De subsidieregeling loopt nog tot en met 31 december 2026. Daarna worden er geen nieuwe aanvragen meer geaccepteerd. Bewoners die geïnteresseerd zijn, kunnen tot die tijd een aanvraag indienen.