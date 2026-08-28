Reusel-De Mierden wil perceel verkopen aan buurman

De gemeente Reusel-De Mierden heeft aangekondigd een perceel te willen verkopen aan de eigenaar van het naastgelegen perceel. Dit besluit is genomen omdat er volgens de gemeente slechts één serieuze gegadigde is.

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Het gaat om perceel MDE02 G 4, waarvan een deel al wordt gepacht door de eigenaar van het naastgelegen perceel MDE02 G 5. Hij wil het perceel kopen om er een woning op te bouwen, die deels op de perceelsgrens komt te staan.

Door deze verkoop zal het huidige pachtcontract worden aangepast. De eigenaar van perceel MDE02 G 5 krijgt dan een deel van perceel MDE02 G 4 in eigendom en blijft de rest van het perceel pachten.

De gemeente heeft besloten geen selectieprocedure te starten voor de verkoop, omdat zij van mening is dat er op basis van objectieve en toetsbare criteria geen andere serieuze gegadigden zijn. De voorgenomen verkoop is in lijn met een arrest van de Hoge Raad uit november 2021.