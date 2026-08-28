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Leende: Aanvraag voor plaatsing erfafscheiding

Vandaag om 09:19

In Leende is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een erfafscheiding.

Gevonden voor jou

De gemeente Heeze-Leende heeft op 26 augustus een vergunningsaanvraag ontvangen voor een erfafscheiding op locatie Breedvennen 42, in Leende. Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 515813.

Het gaat om een vergunning voor bouwen volgens het omgevingsplan. Er kan niet formeel op deze aanvraag gereageerd worden en de plannen liggen niet ter inzage.

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