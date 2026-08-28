Plannen voor bedrijfswoning en dagbesteding in Veghel

In Veghel is een aanvraag ingediend om een bedrijfswoning te maken en een kleinschalige dagbesteding te starten. Het gaat om een bestaand gebouw aan de Hoger Duinenweg.

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De gemeente Meierijstad heeft op 26 augustus een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De plannen omvatten het realiseren van een bedrijfswoning in een bestaand gebouw en het starten van een kleinschalige dagbesteding.

De locatie van het project is Hoger Duinenweg 1A in Veghel. De gemeente behandelt de aanvraag binnen acht weken, maar deze termijn kan met zes weken worden verlengd of worden opgeschort als er aanvullende informatie nodig is.