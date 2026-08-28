Aanvraag mantelzorgwoning in Schijndel ingetrokken

Een aanvraag voor een mantelzorgwoning in Schijndel is door de aanvrager ingetrokken.

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De gemeente Meierijstad heeft bevestigd dat een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een mantelzorgwoning op Meijgraaf 13 in Schijndel is ingetrokken. De aanvraag was op 9 juni 2026 ingediend en had kenmerk OW-2026-2811.

Het is niet bekend waarom de aanvrager ervoor heeft gekozen om de aanvraag niet door te zetten. Een mantelzorgwoning is bedoeld om familieleden die zorg nodig hebben dicht bij huis te laten wonen. Door het intrekken van de aanvraag zal de woning voorlopig niet worden geplaatst.