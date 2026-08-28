Sanering gemeld aan Steeg in Schijndel

Er is een melding gedaan voor saneringswerkzaamheden aan de Steeg 19 in Schijndel. De melding is op 16 juli ontvangen door de gemeente Meierijstad.

Gevonden voor jou

Burgemeester en wethouders van Meierijstad hebben een melding ontvangen voor saneren aan een locatie in Schijndel. Het gaat om de Steeg 19, waar deze werkzaamheden zijn aangevraagd.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/511065 en heeft een kenmerk bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO): 2026071601207. Omdat het een melding betreft, is het niet mogelijk hiertegen bezwaar te maken.