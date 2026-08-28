Tilburg stelt regels op voor transportcapaciteit woningbouw en onderwijs

De gemeente Tilburg heeft nieuwe beleidsregels vastgesteld om prioriteit te geven aan woningbouw- en onderwijsprojecten bij de aanvraag van elektriciteitstransportcapaciteit. Dit moet vertragingen door een tekort aan netcapaciteit voorkomen.

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Vanaf 1 oktober 2026 kunnen gemeenten vroeg in het planproces transportcapaciteit reserveren voor projecten in gebieden met netcongestie. Tilburg heeft hiervoor transparante criteria opgesteld, zodat projecten eerlijk worden beoordeeld. Woningbouw en onderwijs krijgen voorrang, omdat deze vallen onder basisbehoeften volgens landelijke regels.

Projectontwikkelaars en de gemeente kunnen tot en met 2 september 2026 een verzoek indienen om op de volgordelijst te komen. Deze lijst bepaalt welke projecten prioriteit krijgen bij de netbeheerder. De rangorde is gebaseerd op startdatum, maatschappelijk belang en projectrijpheid. Gemeentelijke en private projecten worden gelijk behandeld.

De beleidsregels zijn vastgesteld om te zorgen dat woningbouw en onderwijs doorgang vinden ondanks het tekort aan netcapaciteit. Ze zijn inmiddels gepubliceerd en per direct van kracht.