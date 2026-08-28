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Vergunning verleend voor kamergewijze verhuur in Geldrop
Vandaag om 09:20
De gemeente Geldrop-Mierlo heeft een vergunning verleend voor kamergewijze verhuur op het Volmolenplein 21 in Geldrop. Het besluit is verzonden op 26 augustus 2026.
De vergunning betreft het adres Volmolenplein 21, postcode 5667RT in Geldrop. Het gaat om een aanvraag voor het verhuren van kamers binnen de woning. Het zaaknummer van deze vergunning is 17713740058.
Het besluit is genomen door Burgemeester en Wethouders van Geldrop-Mierlo en op 26 augustus verzonden. Voor wie meer wil weten over de aanvraag, kunnen besluiten worden ingezien via de gemeentelijke website of andere officiële publicaties.
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