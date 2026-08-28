Beslistermijn omgevingsvergunning Mierlo voor vogelopvang verlengd

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft de beslistermijn voor een vergunningaanvraag aan Heiderschoor 24 in Mierlo verlengd. Het gaat om een bouwplan voor een winteropvang voor vogels en pelikanen.

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De aanvraag betreft het bouwen van een speciale winteropvang voor vogels en pelikanen op het adres Heiderschoor 24 in Mierlo. De gemeente heeft aangegeven dat de termijn om hierover een besluit te nemen is verlengd. Het bijbehorende zaaknummer is 17713775939.

Op dit moment is het niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat er nog geen definitief besluit is genomen. Zodra dit gebeurt, kunnen betrokkenen eventueel bezwaar indienen. Voor vragen over de procedure kun je contact opnemen met de gemeente Geldrop-Mierlo via het telefoonnummer dat op hun website vermeld staat.