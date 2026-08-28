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Esdoorn bij Beneden Beekloop in Geldrop mogelijk gerooid
Vandaag om 09:20
Er is een aanvraag ingediend om een esdoorn bij Beneden Beekloop 58 in Geldrop te rooien. De aanvraag werd op 25 augustus 2026 ontvangen door de gemeente Geldrop-Mierlo.
Het gaat om het rooien van één esdoorn nabij Beneden Beekloop 58 in Geldrop. De gemeente heeft de aanvraag geregistreerd onder zaaknummer 17713837554.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om bezwaar te maken, omdat er nog geen besluit is genomen. Zodra dit wel het geval is, kunnen bewoners en betrokkenen eventueel bezwaar indienen.
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