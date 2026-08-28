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Vleermuispaalkast komt bij Bisschop van Mierlostraat in Mierlo
Vandaag om 09:20
Bij de Bisschop van Mierlostraat in Mierlo wordt een vleermuispaalkast geplaatst. De vergunning hiervoor is op 25 augustus verleend door de gemeente Geldrop-Mierlo.
De vleermuispaalkast wordt geplaatst ter hoogte van nummer 92 aan de Bisschop van Mierlostraat. Het besluit is verzonden op 25 augustus en draagt zaaknummer 17713786485.
Een vleermuispaalkast is een speciale constructie die als verblijfplaats dient voor vleermuizen. Hiermee wordt bijgedragen aan het behoud van deze dieren in de omgeving.
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