Acacia in Geldrop mogelijk op de nominatie voor rooien

Er is een aanvraag ingediend om een acacia te rooien bij Meidoorn 12 in Geldrop.

Gevonden voor jou

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft op 25 augustus 2026 een vergunningsaanvraag ontvangen voor het rooien van een acacia bij Meidoorn 12 in Geldrop. Dit is een kennisgeving en er is nog geen besluit genomen.

De aanvraag heeft zaaknummer 17713837626. Het rooien van bomen vraagt om een vergunning, omdat het invloed heeft op het milieu en de omgeving. Zodra er een besluit is, kan eventueel bezwaar worden gemaakt.