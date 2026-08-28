Uitbreiding woning Lindestraat in Valkenswaard aangevraagd

Er is een aanvraag ingediend om een woning aan de Lindestraat in Valkenswaard uit te breiden. Het gaat om een uitbreiding aan de linker zij- en achterkant.

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Op dinsdag 25 augustus heeft de gemeente Valkenswaard een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. De plannen hebben betrekking op de woning aan Lindestraat 33, 5553EA. Het gaat om werkzaamheden aan de linker zij- en achterkant van het huis.

De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 515810 en valt onder het onderdeel 'bouwen'. Het betreft hier een kennisgeving van de aanvraag. De plannen zijn niet openbaar en er kan niet formeel op gereageerd worden.