Advertentie
Nieuwe aanvraag voor voetgangerspoort in Valkenswaard
Vandaag om 09:20
Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een stalen voetgangerspoort op Past. Heerkensdreef 19 in Valkenswaard. De gemeente heeft deze aanvraag op 25 augustus ontvangen.
De aanvraag gaat over het bouwen van een stalen voetgangerspoort op het adres Past. Heerkensdreef 19, 5552BG in Valkenswaard. Dit project is geregistreerd onder zaaknummer 515864.
De gemeente meldt dat het om de ontvangst van een aanvraag gaat. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie