Nieuwe aanvraag voor voetgangerspoort in Valkenswaard

Er is een aanvraag ingediend voor het plaatsen van een stalen voetgangerspoort op Past. Heerkensdreef 19 in Valkenswaard. De gemeente heeft deze aanvraag op 25 augustus ontvangen.

Gevonden voor jou

De aanvraag gaat over het bouwen van een stalen voetgangerspoort op het adres Past. Heerkensdreef 19, 5552BG in Valkenswaard. Dit project is geregistreerd onder zaaknummer 515864.

De gemeente meldt dat het om de ontvangst van een aanvraag gaat. De plannen liggen niet ter inzage en er kan niet formeel op worden gereageerd.