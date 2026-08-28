Kermis Roosendaal 2026 van 4 tot en met 10 september

De kermis in Roosendaal keert terug naar de binnenstad van maandag 4 tot en met zondag 10 september 2026. De vergunning hiervoor is op 20 augustus verleend.

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Van maandag 4 september tot en met zondag 10 september 2026 vindt de jaarlijkse kermis plaats in de binnenstad van Roosendaal. De vergunning voor dit evenement is vorige week door burgemeester en wethouders goedgekeurd.

Het evenement zal naar verwachting weer veel publiek trekken met diverse attracties en activiteiten. De kermis is een vast onderdeel van het programma in Roosendaal en biedt vermaak voor jong en oud.