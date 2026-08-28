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Gehandicaptenparkeerplaats aangelegd in Marconistraat, Roosendaal
Vandaag om 09:20
Er is een nieuwe gehandicaptenparkeerplaats aangelegd aan de Marconistraat 121 in Roosendaal. Het besluit hierover werd op 24 augustus 2026 verzonden.
De gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor mensen met een handicap en bevindt zich bij Marconistraat 121, postcode 4702 SJ, in Roosendaal.
Het besluit is geregistreerd onder nummer 2026AGP049945. De stukken zijn op afspraak in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor.
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