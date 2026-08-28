Verbouwing woning in Wouw goedgekeurd

De woning aan de Kasteelstraat 33 in Wouw mag worden uitgebreid en verbouwd. Dit blijkt uit een vergunning die op 20 augustus is verleend.

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De gemeente Roosendaal heeft toestemming gegeven voor de verbouwing van een huis in Wouw. Het gaat om een woning aan de Kasteelstraat 33, waar een uitbreiding en verbouwing is gepland. Het besluit is op 20 augustus verzonden onder registratienummer 2026OPA049367.

Door deze vergunning kan de eigenaar aan de slag met de geplande werkzaamheden. Voorafgaand aan de beslissing is gekeken naar de wettelijke eisen en regels die op de locatie van toepassing zijn. De goedkeuring maakt verdere stappen mogelijk in het bouwproces.