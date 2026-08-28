Nieuw transport verdeelstation achter Bergsestraat in Wouw

Er is een vergunning verleend voor het bouwen van een transport verdeelstation achter de Bergsestraat 53 in Wouw. Het besluit is op 25 augustus verzonden.

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Achter Bergsestraat 53 in Wouw komt een nieuw transport verdeelstation. Het gaat om een kadastraal perceel met nummer WOU00, sectie L, nr 2282. Burgemeester en wethouders van Roosendaal hebben hiervoor een omgevingsvergunning verleend.

Het besluit is geregistreerd onder nummer 2026OPA048229 en op 25 augustus 2026 verzonden. Het verdeelstation zal waarschijnlijk een belangrijke rol spelen in het transportnetwerk van de regio.