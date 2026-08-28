Boomkap aangevraagd aan Zoomvlietweg in Wouw

Er is een aanvraag ingediend voor het kappen van een boom aan de Zoomvlietweg in Wouw. Het gaat om een locatie ter hoogte van nummer 15. De aanvraag is geregistreerd op 19 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het verwijderen van een boom op de locatie ter hoogte van Zoomvlietweg nummer 15 in Wouw. Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA050121.

Op afspraak is de aanvraag in te zien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Bezwaar maken is pas mogelijk nadat er een besluit is genomen over de vergunning.