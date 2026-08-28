Standplaats verleend in Wouw en Roosendaal

Er is een incidentele standplaats verleend in winkelgebieden van Wouw en Roosendaal. Het gaat om locaties aan de Omgang, Kroevenlaan/President Kennedylaan en St. Josephsstraat/Norbartlaan. Deze standplaats is bedoeld voor informatieverstrekking op 25 augustus 2026.

Gevonden voor jou

De standplaats is goedgekeurd door de gemeente en geldt voor één dag, namelijk 25 augustus 2026. Het doel van de standplaats is het geven van informatie aan het publiek. Het besluit is op 24 augustus verzonden naar betrokkenen.

De locaties waar de standplaats plaatsvindt zijn verspreid over winkelgebieden in Wouw en Roosendaal. Dit betreft de Omgang in Wouw, de Kroevenlaan/President Kennedylaan en de St. Josephsstraat/Norbartlaan in Roosendaal.