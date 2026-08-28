Boomkap aangevraagd op Gezellelaan in Roosendaal

Er is een vergunning aangevraagd voor het kappen van een boom aan de Gezellelaan in Roosendaal. Het gaat om een boom ter hoogte van huisnummer 13. De aanvraag is op 19 augustus 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De aanvraag voor het kappen van de boom aan de Gezellelaan in Roosendaal is geregistreerd onder nummer 2026OPA050119. Het verwijderen van bomen vereist een omgevingsvergunning, omdat dit invloed kan hebben op de omgeving en het milieu.

Inwoners kunnen de aanvraag inzien bij de publieksbalie van het stadskantoor. Dit kan alleen op afspraak. Bezwaar maken is pas mogelijk zodra de gemeente een besluit over de aanvraag heeft genomen.