Beslistermijn verlengd voor energieopslag in Roosendaal

De gemeente Roosendaal heeft de beslistermijn verlengd voor een aanvraag om een energieopslag te bouwen aan de Spoorstraat. Het project is kadastraal bekend onder nummer RSD, sectie B, nr 7181.

Gevonden voor jou

De verlenging heeft betrekking op een omgevingsvergunning voor het oprichten van een energieopslag. De locatie bevindt zich aan de Spoorstraat, tegenover huisnummers 138 tot en met 142, in Roosendaal en Nispen.

Het registratienummer van de aanvraag is 2026OPA049598. De beslissing over de aanvraag wordt op een later moment genomen.