Kantoor in Wouw wordt woning

Het voormalige kantoor aan Bijltje 1 in Wouw wordt omgebouwd tot een woning. De vergunning hiervoor is op 19 augustus 2026 verleend door de gemeente Roosendaal.

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Op de locatie Bijltje 1, 4724 DW Wouw, gaat een kantoorruimte plaatsmaken voor een woning. De gemeente Roosendaal heeft hiervoor een omgevingsvergunning afgegeven. Het besluit is op 19 augustus 2026 verzonden.

Dit project staat geregistreerd onder nummer 2026OPA049834. Belangrijke details, zoals de betrokken locatie en de aard van de wijziging, zijn opgenomen in de vergunning. De transformatie van het gebouw draagt bij aan een meer woonbestendige invulling van het pand.