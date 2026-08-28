Gemeente Veldhoven wil loopbrug realiseren bij de Gender

De gemeente Veldhoven heeft plannen om een opstalrecht te vestigen voor een loopbrug en verharding bij de Gender, nabij Het Gewad en Locht 14. Dit recht is bedoeld voor de ontsluiting van een aangrenzend perceel.

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Het opstalrecht wordt gevestigd om een loopbrug te realiseren over de watergang de Gender. Deze brug is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van het perceel bij Locht 14 en heeft een locatie- en perceelgebonden functie. Volgens de gemeente komt de eigenaar van dit perceel als enige in aanmerking voor dit recht.

Waterschap De Dommel heeft al een vergunning verleend voor de bouw van de loopbrug. De gemeente benadrukt dat er geen andere partijen zijn die redelijkerwijs voor dit opstalrecht in aanmerking komen, vanwege de directe functionele samenhang met het betreffende perceel.