Deurne geeft groen licht voor bouw van 35 woningen

De gemeente Deurne heeft besloten om een vergunning te verlenen voor de bouw van 35 woningen op de locatie De Grote Bottel. Het besluit is op 26 augustus 2026 genomen.

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De vergunning betreft een buitenplanse omgevingsplanactiviteit, wat betekent dat de bouw van de woningen niet in het standaard bestemmingsplan past, maar nu toch mogelijk wordt gemaakt. Het project is geregistreerd onder zaaknummer HZ-2026-0406.

Met het besluit wordt de weg vrijgemaakt voor een flinke uitbreiding van het woningaanbod in Deurne. Het volledige besluit en bijbehorende stukken zijn beschikbaar voor inzage, waarmee geïnteresseerden een gedetailleerd beeld kunnen krijgen van de plannen.